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Общество

На Февральские музейные чтения памяти Семёна Гейченко поступило более 20 заявок

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» приняли более 20 заявок от желающих выступить на первой научной конференции пушкинского юбилейного, 2024 года – традиционных Февральских музейных чтениях памяти Семёна Гейченко. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

А. В. Гальперин. «Портрет директора С. С. Гейченко». Из фондов «Михайловского»

В этом году эти чтения, приуроченные к годовщине со дня рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», проводят в «Михайловском» в 27-й раз.

Как рассказали в пресс-службе Пушкинского заповедника со ссылкой на научного сотрудника службы музейной экскурсионной и методической работы Екатерину Фёдорову, свои темы для докладов и сообщений на конференции предложили исследователи культуры и искусства, литературоведы и историки, сотрудники музеев, библиотек, образовательных учреждений, другие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Набережных Челнов (Татарстан) и Оренбурга.

Псковскую область представят участники из Пскова, Пушкинских Гор, Великих Лук, Опочки. Была получена и заявка из-за рубежа: преподаватель кафедры общественных наук Бухарского государственного педагогического института (Узбекистан) Шерали Джураев намерен рассказать российским коллегам о работе отдела истории Бухарского музея-заповедника в 50-е годы ХХ века, какой она отражена в архивных документах, дошедших до наших дней.

В музее напомнили, что общее название предстоящей конференции – «Под сенью дружных муз».

По традиции Февральских музейных чтений в Пушкинском заповеднике их участники вспомнят и выдающихся хранителей. Среди героев планируемых сообщений – не только «михайловский домовой» Семён Гейченко, но и, например, журналист и музейщик Марк Баринов, доброхот, который, среди прочего, строил со своими воспитанниками часовню на въездной аллее в Михайловское поэта (1979 год) и грот в усадебном парке Михайловского (1980 год). Или Таисия Парыгина – первый директор Великолукского областного краеведческого музея, со дня образования которого 1 февраля нынешнего года исполнилось 105 лет.

Важный раздел чтений – доклады и сообщения, подготовленные по итогам исследований отдельных предметов из фондов «Михайловского», отдельных экспозиций и коллекций других музеев.

В Государственном Пушкинском заповеднике уточнили, что заседания XXVII Февральских музейных чтений памяти Семёна Гейченко «Под сенью дружных муз» пройдут 14 и 15 февраля. Участвовать в представительном музейном собрании в качестве слушателя с правом обсуждать услышанное можно совершенно свободно, без каких-либо предварительных согласований.

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