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Происшествия

Кнопка тревожной сигнализации сработала в псковском гипермаркете

Псковские росгвардейцы задержали псковича, который похитил из гипермаркета спиртные напитки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

​Кнопка тревожной сигнализации сработала в псковском гипермаркете. Фото: ПАИ

В 23:30 в охраняемом гипермаркете на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, прибыв на объект, задержал псковича 1982 года рождения. Мужчина похитил из торгового зала спиртные напитки.

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