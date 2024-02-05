Кнопка тревожной сигнализации сработала в псковском гипермаркете

11:49, 05 февраля 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы задержали псковича, который похитил из гипермаркета спиртные напитки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В 23:30 в охраняемом гипермаркете на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, прибыв на объект, задержал псковича 1982 года рождения. Мужчина похитил из торгового зала спиртные напитки.