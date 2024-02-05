Себежские лыжники выиграли первенство Великолукского района
Себежские лыжники завоевали золото и серебро в лыжных гонках на первенство Великолукского района, сообщает газета «Призыв».
Команда в составе Даниэля Вавере и Виктории Шедловской заняла первое место. Команда Андрея Каленковича и Артёма Бутенко заняла второе место в первенстве Великолукского района.
Помимо себежских спортсменов на соревнования приехали лыжники из Великих Лук, Невеля, Пскова, Великого Новгорода и Великолукского района.
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