Себежские лыжники выиграли первенство Великолукского района

14:06, 05 февраля 2024, ПАИ

Себежские лыжники завоевали золото и серебро в лыжных гонках на первенство Великолукского района, сообщает газета «Призыв».

Команда в составе Даниэля Вавере и Виктории Шедловской заняла первое место. Команда Андрея Каленковича и Артёма Бутенко заняла второе место в первенстве Великолукского района.

Помимо себежских спортсменов на соревнования приехали лыжники из Великих Лук, Невеля, Пскова, Великого Новгорода и Великолукского района.