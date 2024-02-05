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Общество

Фестиваль циркового искусства «Псковский скоморох» пройдёт в Пскове 26-31 марта

Фестиваль циркового искусства «Псковский скоморох» пройдёт в Пскове 26-31 марта. Международный фестиваль-конкурс пройдёт в регионе во второй раз. Принять участие в мероприятии смогут любительские цирковые коллективы, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

Иллюстрация предоставлена региональным комитетом по культуре

Для этого необходимо до 10 февраля направить анкету-заявку и видеозапись концертной программы или номера на адрес pskov-skomoroh@mail.ru.

Требования к видеозаписям и творческим номерам можно посмотреть по ссылке: vk.com/kultyrnipskov?w=wall-216838258_3154.

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