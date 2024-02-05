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Политика

Сенатор Алексей Наумец вошёл в состав попечительского совета фонда «Защитники Отечества»

Сенатор Алексей Наумец вошёл в состав попечительского совета фонда «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Сенатор Алексей Наумец вошёл в состав попечительского совета фонда «Защитники Отечества». На фото Алексей Наумец. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

В состав совета также вошли первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов, заместитель министра финансов России Павел Кадочников, председатель Синодального отдела Русской православной церкви (Московского патриархата) по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон, руководитель службы ФСБ России Сергей Шишкалов, замдиректора Росгвардии Алексей Воробьёв.

Попечительский совет фонда возглавил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В состав совета также включены сенатор РФ Алексей Наумец, аудитор Счётной палаты РФ Светлана Орлова, руководитель управления Следственного комитета РФ Сергей Петров, первый заместитель генерального прокурора РФ Алексей Разинкин, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, заместитель руководителя службы ФСБ России Олег Южаков.

«Высокое доверие, оказанное президентом России фонду, в то же время требует увеличения контроля как за работой самого фонда, так и за выполнением обязательств профильных министерств и ведомств перед ветеранами и семьями погибших защитников, а также контроля расходования денежных средств. Все вышеперечисленные изменения позволят нам отстроить работу прозрачно и более эффективно», – отметила председатель фонда Анна Цивилева.

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