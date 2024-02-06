Юные театралы из Новоржева стали лауреатами в двух конкурсах

15:13, 06 февраля 2024, ПАИ

Юные участники театрального коллектива «Колорит» из Новоржева стали лауреатами первой степени сразу в двух конкурсах, пишет газета «Земля Новоржевская».

Театралы из Детской школы искусств имени Б. С. Трояновского стали победителями в VII Открытом международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Новогодняя звезда» и в IV Открытом международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Чудеса в Рождество».

Конкурсы проводились оргкомитетом Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Планета дарований» дистанционно.

«Поздравляем юных актёров и их художественного руководителя Анну Тарасову с отличным результатом», – написали в газете.