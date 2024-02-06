Юные театралы из Новоржева стали лауреатами в двух конкурсах
Юные участники театрального коллектива «Колорит» из Новоржева стали лауреатами первой степени сразу в двух конкурсах, пишет газета «Земля Новоржевская».
Театралы из Детской школы искусств имени Б. С. Трояновского стали победителями в VII Открытом международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Новогодняя звезда» и в IV Открытом международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Чудеса в Рождество».
Конкурсы проводились оргкомитетом Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Планета дарований» дистанционно.
«Поздравляем юных актёров и их художественного руководителя Анну Тарасову с отличным результатом», – написали в газете.
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