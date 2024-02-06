Встреча теннисных команд Пскова и Новгорода в Писковичах закончилась в пользу гостей

15:09, 06 февраля 2024, ПАИ

Традиционная матчевая встреча юных теннисистов Пскова и Великого Новгорода прошла на кортах Академии тенниса в Писковичах в Псковском районе 3 февраля. Матч закончился в пользу спортсменов из Великого Новгорода. Об этом сообщается в группе теннисного клуба «Гранд» в соцсети «ВКонтакте».

Теннисисты соревновались в личном и командном первенствах. Игры прошли в двух категориях: «Оранжевый мяч» и «Зелёный мяч».

В категории «Оранжевый мяч» среди девочек победа досталась гостье из Новгорода Арине Богдановой. Серебро соревнований взяла псковичка Алиса Тихонова. Замкнула тройку лидеров новгородка Марьяна Морозова. В зачёте среди мальчиков победу одержал пскович Алексей Тельняев, вторым стал новгородец Георгий Нилов, а бронза досталась Льву Озолину из Пскова.

Турнир в категории «Зелёный мяч» среди девочек выиграла псковичка Мария Лупанова. Призёрами стали гости Елизавета и Анастасия Пиджаковы. У мальчиков победителем стал представитель Великого Новгорода Егор Бондарев, а вместе с ним на пьедестал взошли псковичи Егор Тарасов и Алексей Телеляев.

Результат командного первенства решил матч новгородца Егора Бондарева и псковички Марии Лупановой. Теннисистка уступила в поединке, а командное первенство завершилось победой новгородцев со счётом 20:16.

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