Совет МКД намерены перезапустить жильцы дома на Алёхина, 1 в Пскове

15:41, 06 февраля 2024, ПАИ

Собственники квартир в доме на Алехина, 1 в Пскове провели собрание по вопросу формирования совета МКД. Во встрече также принял участие депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков, рассказавший жителям о преимуществах создания совета дома. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

«У дома на ул. Алехина, 1 совет когда-то был и довольно активно работал. Но после переезда председателя дома все прекратилось. Создание совета дома и выбор председателя значительно упрощает решение множества хозяйственных вопросов дома. Так, имея орган управления, жильцы смогут принять решение о формировании спецсчета по капремонту и ремонтировать дом, не дожидаясь длительной очереди. Это выгодно, поскольку на этот дом уже накоплена значительная сумма, которая позволит решить приоритетные задачи», – рассказал депутат на своей странице в соцсети.

Председатель совета дома на ул. Ижорского Батальона, 45 Надежда Карпеева поделилась с участниками встречи опытом своей работы и заверила, что иметь совет дома – это уже необходимость.

Представитель управляющей компании Евгений Яновский отметил, что управляющая компания окажет помощь в проведении голосования. Он также озвучил собравшимся задачи, которые на его взгляд являются приоритетными для дома на Алехина, 1 с точки зрения капремонта.

Самой болевой точкой дома является канализация. Кроме того, в ремонте нуждается кровля, и система холодного водоснабжения требует замены.

В ближайшее время жители определятся с составом актива и выберут старшего по дому.