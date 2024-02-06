Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Совет МКД намерены перезапустить жильцы дома на Алёхина, 1 в Пскове

Собственники квартир в доме на Алехина, 1 в Пскове провели собрание по вопросу формирования совета МКД. Во встрече также принял участие депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков, рассказавший жителям о преимуществах создания совета дома. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Фото пресс-службы ПГД

«У дома на ул. Алехина, 1 совет когда-то был и довольно активно работал. Но после переезда председателя дома все прекратилось. Создание совета дома и выбор председателя значительно упрощает решение множества хозяйственных вопросов дома. Так, имея орган управления, жильцы смогут принять решение о формировании спецсчета по капремонту и ремонтировать дом, не дожидаясь длительной очереди. Это выгодно, поскольку на этот дом уже накоплена значительная сумма, которая позволит решить приоритетные задачи», – рассказал депутат на своей странице в соцсети.

Председатель совета дома на ул. Ижорского Батальона, 45 Надежда Карпеева поделилась с участниками встречи опытом своей работы и заверила, что иметь совет дома – это уже необходимость.

Представитель управляющей компании Евгений Яновский отметил, что управляющая компания окажет помощь в проведении голосования. Он также озвучил собравшимся задачи, которые на его взгляд являются приоритетными для дома на Алехина, 1 с точки зрения капремонта.

Самой болевой точкой дома является канализация. Кроме того, в ремонте нуждается кровля, и система холодного водоснабжения требует замены.

В ближайшее время жители определятся с составом актива и выберут старшего по дому.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 февраля 2024

Новейшее оборудование для лечения заболеваний сетчатки глаза появится в Пскове
06 февраля 2024

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем Херсонской областной Думы Татьяной Томилиной
06 февраля 2024

Плюсский перерабатывающий комбинат стал партнёром «Народного признания»
06 февраля 2024

Консультационно-методическую помощь оказывает Херсонской области псковский офис ПФКИ
06 февраля 2024

Более 80 наименований медоборудования поступит в Псковский эндокринологический центр
06 февраля 2024

Кандидаты медотряда ПсковГУ оказали первую помощь пожилым людям в Самолве
06 февраля 2024

Филиал ПФКИ в Пскове начал консультации в рамках заявочной кампании
06 февраля 2024

Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...