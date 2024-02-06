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Общество

Новейшие методики в урологии внедрят в Псковской областной больнице

Несколько современных методик по профилю урологии планируют внедрить в Псковской областной клинической больнице до конца первого квартала 2024 года. Об этом сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Несколько современных методик по профилю урологии планируют внедрить в Псковской областной клинической больнице. На фото: Евгений Панфёров. Фото: ПАИ

«Это настолько современные методики, что даже в крупных федеральных центрах Российской Федерации далеко не в каждой клинике они осуществляются», – подчеркнул он.

Речь идёт о лазерной вапоризации ткани предстательной железы, которая осуществляется с помощью лазера, пояснил Евгений Панфёров. «Это уже следующий уровень после эндоскопических операций. Операция требует серьёзных умений от наших врачей. И главное, что такие умения есть. Операция требует очень качественной медицинской техники, именно лазерной установки. И принципиально важно и здорово, что она у нас есть», – отметил гость радиоэфира.

От запуска этой методики медучреждение отделяло только отсутствие определённого количества медицинского инструментария и комплектующих к лазерной установке, уточнил главврач. «Мы провели работу по приобретению всего этого. Теперь мы укомплектованы в полном объёме. Ряд позиций по инструментарию должен прийти в течение ближайших двух недель, до середины февраля. Они придут, и мы уже будем запускаться», – рассказал главврач Псковской областной клинической больницы.

Для помощи в осуществлении этих операций в Псков приедет работать специалист из федерального центра, добавил Евгений Панфёров.

«В параллели с этой методикой, после того как немного доработаем и доукомплектуем, мы будем проводить перкутанную нефролитотрипсию – это очень современный метод разрушения камней в почках, который проводится малоинвазивным путём. Даже нельзя сказать, что это какая-то операция с разрезом. Это прокол крайне тонким прибором, который позволяет разрушать камни на очень современном уровне. Опять же, нам технически практически всё позволяет это делать. Тоже планировать внедрять эту методику с этого года», – заключил Евгений Панфёров.

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