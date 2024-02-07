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Чемпионат области по ловле рыбы пройдёт в Пустошкинском районе

Чемпионат Псковской области по ловле рыбы пройдёт на озере Зверино в Пустошкинском районе 23 и 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыбного спорта Псковской области.

Чемпионат области по ловле рыбы пройдёт в Пустошкинском районе. Фото: ПАИ

Соревнования пройдут в два тура в командном и личном зачётах среди участников старше 18 лет. Состав команды насчитывает трёх рыбаков. Победителем станет тот, кто наберёт наименьшую сумму мест по сумме двух туров. В случае равенства победит обладатель наибольшего улова.

Призёров соревнований наградят кубками и медалями.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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