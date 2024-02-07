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Общество

В Пскове скончался заслуженный учитель России Владимир Гурко

Скончался бывший учитель математики псковской школы №13 Владимир Гурко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Сообщается, что педагог умер 4 февраля на 81-м году жизни.

Владимир Гурко проработал в школе №13 учителем почти 40 лет с 1968 года по 2004 год.

«Владимир Иванович был высококвалифицированным педагогом, мудрым и внимательным классным руководителем. Это был человек высокой культуры, настоящий представитель интеллигенции. Особенно любил свой родной край и прививал эту любовь своим воспитанникам: вел краеведческий кружок, принимал активное участие в работе школьного музея, приобщал школьников к встречам с ветеранами Великой Отечественной войны», — написали в администрации.

После выхода на пенсию Владимир Гурко продолжал вести экскурсии по Изборскому краю для учеников и педагогов школы. Педагог увлекался живописью, с особой любовью изображал окрестности Изборска в своих картинах, некоторые из них хранятся в школьном музее.

За почти сорокалетний период работы в школе Владимир Иванович снискал любовь учеников, уважение коллег, благодарность родителей и выпускников. За беззаветное служение делу, высокий профессионализм в 1996 году удостоен звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

«Управление образования Администрации города Пскова, педагогический коллектив МБОУ «СОШ №13», сообщество выпускников выражают искренние соболезнования родным и близким. Память о Владимире Ивановиче, как о светлом, доброжелательном человеке, влюблённом в своё дело, останется в наших сердцах», — выразили соболезнования в администрации Пскова.

Прощание состоится 8 февраля в 10:00 у городского морга на улице Коммунальной, 23. Отпевание — в 11:00 в Никольском соборе посёлка Старый Изборск.

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