Пскович попытался откупиться от полиции взяткой в 100 тысяч рублей

17:56, 07 февраля 2024, ПАИ

Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

2 февраля 2024 года мужчина прибыл для беседы к участковому уполномоченному отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову, во время которой передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в размере 100 тысяч рублей за освобождение фигуранта и его знакомого от уголовной ответственности за совершенные ими кражи товаров из супермаркета. Противоправные действия взяткодателя пресекли сотрудники полиции.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.