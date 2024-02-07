Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович попытался откупиться от полиции взяткой в 100 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото СУ СК РФ по Псковской области

2 февраля 2024 года мужчина прибыл для беседы к участковому уполномоченному отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову, во время которой передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в размере 100 тысяч рублей за освобождение фигуранта и его знакомого от уголовной ответственности за совершенные ими кражи товаров из супермаркета. Противоправные действия взяткодателя пресекли сотрудники полиции.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 февраля 2024

Псковский рабочий получил перелом кисти после падения станка
07 февраля 2024

Полтора года колонии получил житель Куньинского района за серию краж у великолукских пенсионеров
07 февраля 2024

Женщина погибла в ДТП в Невельском районе
06 февраля 2024

Великолучанин хотел заработать на бирже и лишился более четырёх миллионов рублей
05 февраля 2024

Автомобиль вылетел в кювет в результате ДТП в Псковском районе
05 февраля 2024

Имущество на несколько миллионов спасли пожарные от огня в Псковской области
05 февраля 2024

Предлагавший взятку таможеннику мужчина предстанет перед судом в Пыталово
05 февраля 2024

Больше 40 тысяч долларов попытался провезти через границу Псковской области житель Молдовы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...