Псковский рабочий получил перелом кисти после падения станка

18:09, 07 февраля 2024, ПАИ

Молодой человек получил перелом кисти с повреждением сухожилия после падения штамповочного станка. Инцидент произошёл на одном из заводов региона, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Основным видом деятельности завода является производство мебели для офисов и предприятий торговли, в том числе производство профилей с помощью холодной штамповки. При исполнении трудовых обязанностей пострадал 21-летрний работник.

Подробности несчастного случая выясняются. В настоящее время проводится расследование.