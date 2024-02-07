Псковский рабочий получил перелом кисти после падения станка
Молодой человек получил перелом кисти с повреждением сухожилия после падения штамповочного станка. Инцидент произошёл на одном из заводов региона, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Основным видом деятельности завода является производство мебели для офисов и предприятий торговли, в том числе производство профилей с помощью холодной штамповки. При исполнении трудовых обязанностей пострадал 21-летрний работник.
Подробности несчастного случая выясняются. В настоящее время проводится расследование.
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