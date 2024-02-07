Мужчина едва не сгорел в квартире в Стругокрасненском районе

19:03, 07 февраля 2024, ПАИ

Квартира двухэтажного дома загорелась на улице Центральной в деревне Марьино Стругокрасненского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного курения пьяного мужчины. До прибытия пожарных соседи успели вывести пострадавшего из дома и передать его бригаде скорой помощи.

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Обстоятельства произошедшего выясняются.