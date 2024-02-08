39% компаний СЗФО добились улучшения условий труда

07:47, 08 февраля 2024, ПАИ

39 % компаний Северо-Западного федерального округа смогли добиться улучшения условий труда для работников. В опросе hh.ru приняли участие 529 респондентов из разных сфер бизнеса, в том числе и из лесопромышленного комплекса.

39 % компаний позитивно оценивают своё положение на рынке труда в текущем году, а 43 % респондентов считают себя стабильной компанией.

22 % работодателей считают 2023 год более удачным, чем предыдущие. У 35 % компаний ориентированность на потребности человека всегда была основной задачей.

60 % опрошенных повысили зарплаты сотрудникам, 63 % HR-специалистов ждут повышение заработной платы и увеличение штата в 2024 году. А 83 % HR-менеджеров отметили, что в прошлом году у них не было сокращения штата.