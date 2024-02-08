41% псковичей не видят в рождении детей помех для карьеры женщины

09:47, 08 февраля 2024, ПАИ

Опрос представителей экономически активного населения показал, что 41% псковичей не видят в рождении женщиной детей каких-либо помех для ее карьеры, сообщает SuperJob.

25% советуют планировать свою жизнь таким образом, чтобы сначала добиться карьерных целей и только потом отдаться материнству. 15%, напротив, считают: сначала дети — затем карьера.

Сами женщины, имеющие детей в возрасте до 16 лет, чаще уверяют, что после родов их карьерные планы не поменялись. 24% стали меньше внимания уделять карьере, предпочтя материнство. 18%, напротив, сосредоточились на росте в должности и уровне дохода.

После завершения отпуска по уходу за ребенком 42% женщин меняют место работы. 27% выходят на старое место. И только 5% возвращаются на работу с повышением в должности.