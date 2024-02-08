Чемпионат Псковской области по гиревому спорту пройдёт 6 марта

10:44, 08 февраля 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по гиревому спорту в двоеборье среди мужчин пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» Псковского района 6 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гиревого спорта Псковской области.

В соревнованиях смогут принять участие мужчины старше 18 лет. Состязания пройдут в дисциплине «классическое двоеборье» в семи весовых категориях с гирями 24 и 32 килограмма. Спортсмены выполнят два упражнения: толчок двух гирь от груди двумя руками и рывок одной гири руками поочерёдно.

Призёров в личном зачёте наградят дипломами и медалями. Победителям дополнительно вручат кубок.

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