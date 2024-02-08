Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт: Бедным странам угрожает голод из-за США

Действия США, направленные на сокращение сельскохозяйственного экспорта из России, серьёзно ухудшат параметры международной продовольственной безопасности. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского.

Речь идёт о законопроекте No Russian Agricultural Act. Его приняла Палата представителей США чуть меньше месяца назад. Этот документ должен обязать Минфин США поддерживать инвестиции в те проекты, которые сократят зависимость части государств от продовольствия из России.

Сейчас Россия занимает лидирующие позиции по поставкам зерновых на мировом рынке. По мнению эксперта, принятый в США законопроект повлияет в первую очередь на финансовые инструменты, которые используют покупатели российской продукции в мире. В пример Аркадий Злочевский привёл Египет, покупающий зерно через государственную организацию на кредиты от США. Именно они могут стать рычагом давления на эту и другие страны.

При таком сценарии некоторые страны Африки и Ближнего Востока станут покупать зерновые в Америке и Европе по более высоким ценам, чем в России. Это грозит усугублением уже существующих проблем, а также может привести к голоду в бедных странах, считает эксперт.

В начале года сообщалось, что государственный долг США впервые превысил отметку 34 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк назвал главных должников России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2024

В Пскове полицейский сделал предложение возлюбленной во время присяги
08 февраля 2024

«Поезд Победы» прибывает в Дно 9 февраля
08 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с Днем науки
07 февраля 2024

Выставка «Пушкин в портретах» по материалам «Михайловского» откроется в Ульяновске
07 февраля 2024

Двух лис заметили на улице Балтийской в Пскове
07 февраля 2024

Порядка 600 самозанятых поддержали в Псковской области в 2023 году
07 февраля 2024

Новые медицинские машины поступили в Псковскую область
07 февраля 2024

В Печорах начали строительство котельной для церквей Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...