Эксперт: Бедным странам угрожает голод из-за США

10:35, 08 февраля 2024, ПАИ

Действия США, направленные на сокращение сельскохозяйственного экспорта из России, серьёзно ухудшат параметры международной продовольственной безопасности. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского.

Речь идёт о законопроекте No Russian Agricultural Act. Его приняла Палата представителей США чуть меньше месяца назад. Этот документ должен обязать Минфин США поддерживать инвестиции в те проекты, которые сократят зависимость части государств от продовольствия из России.

Сейчас Россия занимает лидирующие позиции по поставкам зерновых на мировом рынке. По мнению эксперта, принятый в США законопроект повлияет в первую очередь на финансовые инструменты, которые используют покупатели российской продукции в мире. В пример Аркадий Злочевский привёл Египет, покупающий зерно через государственную организацию на кредиты от США. Именно они могут стать рычагом давления на эту и другие страны.

При таком сценарии некоторые страны Африки и Ближнего Востока станут покупать зерновые в Америке и Европе по более высоким ценам, чем в России. Это грозит усугублением уже существующих проблем, а также может привести к голоду в бедных странах, считает эксперт.

В начале года сообщалось, что государственный долг США впервые превысил отметку 34 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк назвал главных должников России.