Развитие псковского паркура обсуждают в медиацентре ПАИ

14:40, 08 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию паркура в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 8 февраля.

В чём польза этой дисциплины, откуда берутся паркурщики, как проходят тренировки, какие цели и задачи себе ставит сообщество, увлечённое паркуром.

Об этом и многом другом рассказывают руководитель студии «Инсайт люди» в Пскове Антон Манихин, резидент студии, руководитель экстрим-парка «Ирбис» Илья Липунов, паркурист Артур Чернов.