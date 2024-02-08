Развитие псковского паркура обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая развитию паркура в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 8 февраля.
В чём польза этой дисциплины, откуда берутся паркурщики, как проходят тренировки, какие цели и задачи себе ставит сообщество, увлечённое паркуром.
Об этом и многом другом рассказывают руководитель студии «Инсайт люди» в Пскове Антон Манихин, резидент студии, руководитель экстрим-парка «Ирбис» Илья Липунов, паркурист Артур Чернов.
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08 февраля 2024
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