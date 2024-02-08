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Михаил Ведерников посетил Передовую инженерную школу Союзного государства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства в рамках Дня российской науки сегодня, 8 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников посетил Передовую инженерную школу Союзного государства. Фото здесь и далее: ПАИ

Главу региона сопроводила ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Здание ПИШ – это трёхэтажный корпус. Здесь обучаются студенты из инженерных классов. «Наши студенты знают не только теорию, но и практику», – сказала Наталья Ильина.

Михаил Ведерников осмотрел учебный цех Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, Российско-Белорусский научно-исследовательский центр гибридных технологий формообразования в станкостроении, научно-исследовательскую лабораторию плазменных и лазерных технологий, профессиональную студию с интерактивным сенсорным управлением.

Напомним, общий объём финансирования проекта «Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства» из средств федерального бюджета составляет 84 миллиона рублей на 2022 год, а предприятия инвестируют до 2030 года порядка 390 миллионов рублей.

В структуре ПИШ Союзного государства появится целый ряд базовых подразделений, призванных охватить все заявленные направления работы. Это Российско-Белорусский центр аддитивных технологий, научно-исследовательские лаборатории электромеханических преобразователей и моделирования технологических процессов, проектный офис «Инженер-2035», зеркальная российско-белорусская научно-исследовательская лаборатория плазменных и лазерных технологий, технопарк со статусом регионального оператора от фонда «Сколково», включающий центр коммерциализации и трансфера технологий, стартап-центр и центр поддержки технологий и инноваций.

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