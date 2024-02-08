​Директора ППК предлагают наградить медалью «За заслуги перед Псковом»

14:25, 08 февраля 2024, ПАИ

Вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» директора Псковского педагогического комплекса Любови Николаевой рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму городской Думы на заседании, которое прошло в четверг, 8 февраля, под председательством Алеси Михачевой.

В ходатайстве, подписанном главой Пскова Борисом Елкиным, указаны основания – «за большой вклад в развитие системы образования города и многолетний добросовестный труд».

Педагогический стаж Любови Николаевой составляет 44 года, с 1998 года она руководит Псковским педагогическим комплексом. За это время ППК стал социально значимым для региона центром, в 2020-2023 годах он вошел в число лучших школ России по количеству выпускников, поступающих в ведущие вузы.

Любовь Николаева – отличник народного просвещения, заслуженный учитель Российской Федерации. C 2007 года по настоящее время она является депутатом Псковской городской Думы.

«Любовь Алексеевна руководит инновационным учреждением, которое неизменно входит в рейтинги лучших российских образовательных учреждений и в котором работают замечательные учителя, дающие отличные результаты работы. Она мудрый и грамотный педагог и наставник», – отметила заместитель председателя ПГД Ольга Федорова и предложила проголосовать за это предложение.