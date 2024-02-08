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Псковичам объяснили, почему в местах накопления ТКО возникает беспорядок

Почему в местах накопления ТКО возникает беспорядок, разъяснили псковичам в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Псковичам объяснили, почему в местах накопления ТКО возникает беспорядок. Фото здесь и далее: группа «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте»

В сообществе отметили, что некоторые контейнерные площадки сегодня превратились в стихийные свалки, так как в контейнеры и рядом с ними люди выбрасывают непрофильный мусор. При этом для складирования крупногабаритных отходов органы местного самоуправления должны оборудовать специальные контейнерные площадки. Места расположения таких площадок определяют в соответствии со схемами обращения с отходами.

«На сегодняшний день площадки для складирования крупногабаритных отходов есть не везде. Заложниками этой ситуации становятся жители, которым не остаётся ничего другого, как складировать свои отходы около имеющихся контейнерных площадок и за их пределами», – подчеркнули в сообщении и добавили, что регоператор оказывает услугу по вывозу ТКО только с контейнерных площадок, занесённых в реестр.

Всё, что находится за пределами контейнерной площадки, приравнивается к несанкционированной свалке и в зону ответственности регионального оператора по обращению с ТКО не входит.

В рамках ежедневного мониторинга сотрудники филиала ООО «Экопром» в очередной раз установили нарушения по содержанию в чистоте ряда контейнерных площадок, относящихся к ведению муниципалитета. Требование о вывозе с контейнерных площадок отходов, не относящихся к ТКО, и ликвидации несанкционированных свалок вокруг контейнерных площадок направили ответственным лицам.

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