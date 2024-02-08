ПсковГУ приглашает родителей абитуриентов на занятия онлайн-школы «Поступаем вместе!»

15:40, 08 февраля 2024, ПАИ

Псковский государственный университет приглашает родителей абитуриентов на занятия бесплатной онлайн-школы «Поступаем вместе!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Сотрудники приёмной комиссии расскажут родителям о программах вуза, подаче документов, стратегии поступления, а также о возможности целевого обучения, квотах и учёте индивидуальных достижений при поступлении.

Родителей научат ориентироваться в сроках подачи документов, в конкурсных списках и оценивать шансы на поступление.

Кроме того, родители смогут подписаться на рассылку, включающую в себя полезные ссылки, программы и направления подготовки ПсковГУ, чек-листы и календари поступающего. Можно будет получить индивидуальную бесплатную консультацию по вопросам подачи документов и поступления в очном и онлайн-формате.

Занятия будут проходить по вечерам два раза в месяц по заранее опубликованному расписанию. Первое занятие пройдёт 21 февраля в 19:00.

Для участия требуется регистрация. Зарегистрироваться можно здесь.