67-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области
67-летнего Александра Суркова, проживающего в Пскове, разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».
7 февраля 2024 года он вышел из дома и пропал.
Мужчина ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, у него седые волосы и серо-голубые глаза.
Был одет в тёмно-коричневую камуфляжную куртку, чёрные брюки и ботинки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Суркова, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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