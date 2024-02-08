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Общество

67-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области

67-летнего Александра Суркова, проживающего в Пскове, разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».

67-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

7 февраля 2024 года он вышел из дома и пропал.

Мужчина ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, у него седые волосы и серо-голубые глаза.

Был одет в тёмно-коричневую камуфляжную куртку, чёрные брюки и ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Суркова, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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