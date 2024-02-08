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Александр Хлопков проводит коллегию руководителей терорганов федеральных органов власти

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков проводит в четверг, 8 февраля, коллегию руководителей территориальных органов федеральных органов власти. Главной темой коллегии заявлены предупреждение и профилактика преступлений с применением социальных технологий, передает корреспондент ПАИ.

Главная тема коллегии – профилактика интернет-мошенничества. Фото: ПАИ

«Раньше их называли телефонным мошенничеством, но чем дальше, тем больше способов используют мошенники для связи с пострадавшими. Будем говорить также о возможностях интернет-телефонии, которой пользуются мошенники. Находясь в недружественных странах, они имеют возможность позвонить и сделать так, чтобы у получателя отразился региональный или знакомый номер. Например, телефон руководителя. Здесь бдительность очень важна», – подчеркнул Александр Хлопков, открывая работу коллегии.

Сценарий такой схемы обмана прост, отметил он: «Звонок с такого номера, уверенный голос, сообщение. После установления доверия механизм обмана: получение денег, например».

«Потерпевший не видит преступника, используют механизмы социальной инженерии, специальные речевые модули, своего рода психологическое давление. На каждое направление беседы мошенник использует тот или иной модуль. Человек отвечает, а у мошенника уже есть фраза. Он убеждает в том, что он авторитетный источник. Дальше происходит хищение», – обозначил проблему главный федеральный инспектор.

«Найти способ этому противодействовать – большая задача. Есть ещё повторные атаки, когда на потерявших тысячи, миллионы рублей выходят повторно, под предлогом возможности вернуть деньги, поимки преступника, его склоняют совершить различные действия. Здесь у нас есть все возможности для профилактики», – отметил он.

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