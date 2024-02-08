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Общество

Специальные выплаты при помощи профсоюзов получат четыре псковских медика 

Псковский городской суд принял решение об удовлетворении исковых требований членов профсоюза, медицинских работников одного из учреждений здравоохранения Псковской области, о признании за ними права на получение специальной социальной выплаты. Об этом ПАИ сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

7 февраля суд рассмотрел гражданское дело по исковым заявлениям четверых фельдшеров клинико-диагностической лаборатории одного из учреждений здравоохранения Псковской области. В нем содержались требования о признании за ними права на получение специальной социальной выплаты, предусмотренной подпунктом «е» пункта 3 постановления Правительства РФ «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения...».

Кроме того, выдвигались требования о возложении на работодателя обязанности направить корректные в отношении истцов сведения в ОСФР по Псковской области для осуществления специальной социальной выплаты за период с января по декабрь 2023 года.

«По результатам рассмотрения искового заявления, изучения доводов сторон и представленных ими доказательств судом было принято решение об удовлетворении исковых требований членов профсоюза в полном объеме», – сообщили в облсовпрофе.

Правовую помощь медицинским работникам по составлению исковых заявлений, а также по представлению их интересов в суде оказывал заместитель председателя СОП Псковский облсовпроф Андрей Стегний.

Как отметили в облсовпрофе, в производстве Псковского городского суда находятся еще шесть исковых заявлений медицинских работников указанного учреждения здравоохранения, в которых заявлены аналогичные требования. Решения по ним еще не вынесены.

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