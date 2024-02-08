Место науки в жизни человека обсудили в региональном избирательном штабе в Пскове

21:43, 08 февраля 2024, ПАИ

Место науки в жизни современного человека обсудили на дискуссионной площадке в региональном избирательном штабе в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ











Участниками встречи стали представители профессорско-преподавательского состава псковских учебных заведений и аспиранты. Среди них – доктор географических наук, профессор кафедры географии Андрей Минаков, кандидат филологических наук, заведующий научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика» Наталья Большакова, кандидат экономических наук Татьяна Красева и другие.

Каждый из гостей рассказал о собственном пути в науку, вспомнил свои первые шаги в мир исследований. Поговорили о развитии различных научных направлений, исследовательских школах и крупнейших научных открытиях 2023 года. Одной из ярких тем встречи также стала беседа о взаимосвязи науки, бизнеса и государства.