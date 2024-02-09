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Общество

Себежанка выступит в музыкальном шоу на федеральном канале

Уроженка Себежа Варвара Федотова выступит в составе вокального ансамбля Arielle в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».

Псковичка выступит в музыкальном шоу на федеральном канале. Фото здесь и далее: газета Себежского района «Призыв». На фото: Варвара Федотова

Варвара с пяти лет была участницей и солисткой первого состава детской эстрадной группы «Маленькая компания» Себежской детской школы искусств. Также она окончила Псковский областной колледж искусств им. Римского-Корсакова, академию хорового искусства им. В. С. Попова по классу сольное (оперное) пение, ассистентуру по классу профессора Л. П. Абрамова.

Сейчас она солистка хора им. Кожевникова Московской областной филармонии, а также приглашённая солистка нескольких коллективов Москвы.

Выпуск программы, в которой себежанка примет участие, выйдет в эфир сегодня, 9 февраля, в 21:30 на телеканале «Россия-1».

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