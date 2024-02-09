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Общество

В Пскове началась серия собраний с собственниками жилья

На территории округа № 11 в Пскове началась серия собраний с собственниками многоквартирных домов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: пресс-служба ПГД

«В рамках встреч мы вносим в план участие МКД в программе «Формирование комфортной городской среды», обсуждаем проблемы дома/двора, которые необходимо решить в оперативном порядке», – рассказал депутат ПГД по этому округу Константин Болотин.

На днях состоялось собрание с собственниками домов № 7, 9 и 9а на ул. Рокоссовского. Его участники обсудили пожелания граждан по благоустройству дворовой территории для формирования заявки в эту программу.

Кроме того, в рамках собрания собственники дома № 9 внесли предложение по открытию спецсчета на капитальный ремонт. На эти средства жители планируют выполнить утепление фасада дома.

«Мы продолжим встречи с собственниками МКД, на которых будем обсуждать участие в программе «Формирование комфортной городской среды», создание в округе ТОС, а также открытие спецсчетов дома. Такие счета, отмечу, дают собственникам возможность определить перечень необходимых работ в МКД и осуществить ремонт в утвержденном самими жителями порядке очередности», – подчеркнул депутат.

Особые слова благодарности он адресовал инициативным жителям МКД округа, особенно старшим по домам, а также сотрудникам управляющей компании, которые оказывают юридическое сопровождение в проведении собраний, формировании заявок, регистрации ТОС, а главное – помогают осуществлять контроль за исполнением всех работ в многоквартирных домах.

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