В Пскове началась серия собраний с собственниками жилья

09:30, 09 февраля 2024, ПАИ

На территории округа № 11 в Пскове началась серия собраний с собственниками многоквартирных домов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

«В рамках встреч мы вносим в план участие МКД в программе «Формирование комфортной городской среды», обсуждаем проблемы дома/двора, которые необходимо решить в оперативном порядке», – рассказал депутат ПГД по этому округу Константин Болотин.



На днях состоялось собрание с собственниками домов № 7, 9 и 9а на ул. Рокоссовского. Его участники обсудили пожелания граждан по благоустройству дворовой территории для формирования заявки в эту программу.



Кроме того, в рамках собрания собственники дома № 9 внесли предложение по открытию спецсчета на капитальный ремонт. На эти средства жители планируют выполнить утепление фасада дома.



«Мы продолжим встречи с собственниками МКД, на которых будем обсуждать участие в программе «Формирование комфортной городской среды», создание в округе ТОС, а также открытие спецсчетов дома. Такие счета, отмечу, дают собственникам возможность определить перечень необходимых работ в МКД и осуществить ремонт в утвержденном самими жителями порядке очередности», – подчеркнул депутат.



Особые слова благодарности он адресовал инициативным жителям МКД округа, особенно старшим по домам, а также сотрудникам управляющей компании, которые оказывают юридическое сопровождение в проведении собраний, формировании заявок, регистрации ТОС, а главное – помогают осуществлять контроль за исполнением всех работ в многоквартирных домах.