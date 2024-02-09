Несколько вакансий открыты в Псковском аэропорту

14:19, 09 февраля 2024, ПАИ

Несколько вакансий открыты в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга», рассказал директор аэропорта Артём Тарасов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 февраля.

«У нас 222 человека по штату. Но некоторые штатные единицы у нас не заполнены. Кто-то уходит в декрет, кто-то на больничный, кто-то по возрасту освобождается. Какие-то штатные единицы трудно найти в Пскове, но мы понимаем, что пригласить из другого региона сложно», – рассказал он.

В частности, в Псковском аэропорту не хватает водителей разных категорий.

«Транспорт у нас различный – от легковых до пассажирских автобусов, машины, которые чистят снег, посыпают реагентом плоскости. Водителей на них не хватает, и мы готовы принимать. Остальные службы практически заполнены. Необходимое количество людей для обслуживания рейсов у нас есть», – сказал Артём Тарасов.

Всего в аэропорту открыто две вакансии водителя, планируется дополнительно открыть ещё четыре. Есть две открытые вакансии агента перевозки, а также доступны несколько вакансий в службу авиационной безопасности.

«Ко всем кандидатам мы пристально относимся. Не только мы проверяем, но и правоохранительные органы», – добавил спикер.