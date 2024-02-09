Председатель Псковской гордумы поздравил победителей конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

16:40, 09 февраля 2024, ПАИ

Награждение победителей муниципальных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года – 2024» и Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2024» состоялось сегодня в Пскове. От имени депутатов Псковской городской Думы участников приветствовал председатель Александр Гончаренко, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

«Поздравляю победителей конкурса, которые максимально раскрыли свой творческий потенциал, продемонстрировали эрудицию, организаторские способности. Не сомневаюсь, что высокопрофессиональное, беспристрастное жюри справедливо определило победителей и призеров, которым предстоит защищать честь города на следующих этапах конкурса среди педагогов», - отметил в приветственном слове председатель Думы.

Победителям вручили дипломы, памятные подарки и цветы.

23 педагога и 20 воспитателей из различных образовательных учреждений города принимали участие в муниципальных этапах конкурсов.