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Лаборатория «Псковавтодора» пополнилась новым оборудованием

Лаборатория «Псковавтодора» пополнилась новым оборудованием, предназначенным для измерения устойчивости асфальтобетона к возникновению неровностей и качества покрытия. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Лаборатория «Псковавтодора» пополнилась новым оборудованием. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Вальцовый уплотнитель используется для изготовления образцов асфальтобетонной смеси, укладываемых и уплотняемых в дорожное покрытие (как дорожным катком), установка для испытания на колееобразование предназначена для проверки образцов горячей асфальтобетонной смеси на устойчивость к образованию колеи, а также на влияние на этот процесс наличия воды.

Уже в этом году новое оборудование для проверки асфальтобетона планируется использовать на всех региональных объектах, в том числе реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядная организация перед выходом на площадку согласовывает качественный состав смеси, предоставив образец асфальтобетона для испытания. Если по одному из критериев образец покажет несоответствие, то состав не берётся в работу.

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