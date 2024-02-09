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Общество

Группа «Звери» выступает в Ледовом дворце Пскова

Известная музыкальная группа «Звери» выступает в Ледовом дворце Пскова сегодня, 9 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Группа «Звери» выступает в Ледовом дворце Пскова. Фото: ПАИ

Летом 2022 года стартовал юбилейный тур группы «Звери». За два десятилетия «Звери» закрепились на сцене как группа, объединяющая поколения. Отправной точкой этого путешествия считается дебютный клип на озаглавившую тур песню «Для тебя».

Первые её слушатели за это время успели вырастить детей и теперь приходят на стадионы вместе с ним, отметили организаторы.

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