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Как провести выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин

Как интересно и с пользой провести выходные в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Как провести выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин. Фото: ПАИ

Посетить премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Мероприятия состоится сегодня, в 17:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Также псковичи могут увидеть более 60 картин на выставке Ольги Окуневой «Мой запущенный сад» сегодня, 10 февраля, с 10:00 до 18:00 в Доме офицеров.

В воскресенье, 11 февраля можно послушать лекцию «Пушкин-мыслитель» доцента кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Нины Цветковой. Мероприятие пройдет в 15:00 в библиотеке им. И.И. Василева.

Также жители региона могут сходить на концерт органной музыки из цикла «И.С. Бах и не только…», который пройдет 11 февраля в 17:00 в храме Римско-католической церкви.

В этот же день вместе с детьми псковичи могут посетить спектакль «Бегемотик». Показ пройдет в Театре кукол в 12:00 и в 14:00.

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