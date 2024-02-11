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Общество

Анастасия Повторейко возглавила Медицинскую палату Псковской области

10 февраля прошло внеочередное собрание членов псковской региональной общественной организации «Медицинская палата». На встрече избран новый председатель организации – им стала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Здесь и далее фото регионального комитета по здравоохранению

Прежний председатель палаты Сергей Калашников прекратил деятельность в составе общественной организации в связи с отъездом из региона.

Также в состав нового совета вошли главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов, главный врач Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Михаил Миронов, главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров, главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук, главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян, главный врач Гдовской районной больницы Максим Борисюк, врач-нейрохирург Сергей Плечов. Ревизором организации «Медицинская палата» стала врач-кардиолог Ольга Карпухина.

Период полномочий нового выборного состава палаты начинается с 12 февраля 2024 года и продлится до 11 февраля 2027 года.

Псковское региональное отделение общественной организации «Медицинская палата», как часть Национальной медицинской палаты – это союз медицинских работников Псковской области, созданный для профессионального развития специалистов, повышения статуса и возможностей медицинского сообщества в интересах улучшения качества оказания медицинской помощи.

Сейчас в региональную палату входят 142 псковских медика.

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