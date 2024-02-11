Жителей Псковской области предупреждают о надвигающемся ледяном дожде и гололёде

14:31, 11 февраля 2024, ПАИ

Жителей Псковской области предупреждают о надвигающемся ледяном дожде и гололёде. Утром и днем 12 февраля, начиная с южных районов региона, ожидается ледяной дождь, гололёд, на дорогах гололедица, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС.

Специалисты советуют:

не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку;

подготовьте малоскользящую обувь;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин;

при усилении ветра держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукреплённых конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили;

проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек;

ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу;

за пределами населённых пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости;

на случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнём.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.