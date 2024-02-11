Псковская федерация пауэрлифтинга впервые провела турнир для осуждённых СИЗО-1
Псковские пауэрлифтеры провели турнир для осуждённых отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Судили соревнования представители региональной федерации пауэрлифтинга. Организатором мероприятия стал начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин, возглавляющий эту спортивную ассоциацию, а также её участник, начальник СИЗО-1 Тимур Джалилов. Участвовали молодые люди и девушки.
По итогам проведенного состязания членами комиссии грамотами за активное участие отмечены все осужденные. Отдельными дипломами за наиболее результативные подходы награждены двое осуждённых. Администрация СИЗО-1 их поощрит.
«Главное – это активная позиция в ведении здорового образа жизни и сохранение правильных ценностей, выбор трезвого образа поведения. И, конечно, популяризация спорта, ведь это один из методов воспитательного воздействия на осужденных», - отметили организаторы.
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