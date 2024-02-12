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Общество

Похолодание прогнозируют на северо-западе России

До -18 градусов ожидается в Северо-Западном федеральном округе на этой неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

Как отмечают синоптики, в регионе ожидается солнечная и морозная погода. Днём на севере и востоке ожидается от −13 до −18 градусов, на юго-западе − до −5…−10. В понедельник и вторник на юго-западе пройдёт снег и станет на пару градусов теплее. Атмосферное давление в регионе будет повышенным.

При этом в соседний Центральный федеральный округ в начале недели придёт атлантический циклон. В начале недели синоптики прогнозируют здесь переходящие в дожди снегопады и потепление до −2…+3°. Но уже со среды начнётся влияние арктического антициклона: он принесёт с собой похолодание до −9…−14 градусов.

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