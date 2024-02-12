Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе

09:41, 12 февраля 2024, ПАИ

Свет отключат в нескольких населённых пунктах Гдовского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Сегодня, 12 февраля, будет проводиться плановое отключение электроснабжения в деревне Брод Гдовского района, в Гдове на улице Ямской, в деревнях Кулиги и Ямщина, в домах № 46, 48, 52, 54, 58а, 56, 60, 62 на улице Карла Маркса, в домах № 33,18а,18б на улице Дзержинского, а также в домах № 25, 27, 29 на улице Богданова.

13 февраля без света останутся жители деревень Дуброво, Гостичево и Лавынь Гдовского района.

Также 15 февраля электроэнергию отключат в деревнях Ельма, Гверездка, Подложье, Подсосонье и Блынки Гдовского района.

Кроме того, 16 февраля света не будет в домах в деревнях Ельма, Незнамо Поле и Гривы Гдовского района.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, уточнили в администрации муниципалитета.