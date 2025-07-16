Идею о единых правилах отключения мобильного интернета оценили в Псковской области

13:20, 16 июля 2025, ПАИ

Идею введения единых правил отключения мобильного интернета оценил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в беседе с корреспондентом ПАИ.

В данный момент Минцифры и бизнес-сообщество обсуждают введение единых правил отключения мобильного интернета. Сейчас решения о блокировке связи принимают местные власти, региональные управления МЧС и другие должностные лица и организации, причём запросы зачастую носят несистемный характер. Заявки приходится перенаправлять в Москву для проверки их легитимности и составления планов блокировок, что отнимает время. В результате доступ не всегда оперативно ограничивается там, где это необходимо, а в некоторых случаях может ошибочно блокироваться там, где это не нужно, пишут «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и топ-менеджера одной из сотовых компаний.

«На самом деле инициатива правильная. Есть несколько источников введения ограничений, и очень бы хотелось, чтобы эти правила, если они будут приняты, действовали как раз таки на всех инициаторов отключения. То есть не только на регионы, но и на различные федеральные ведомства, которые отвечают за обеспечение безопасности на территории нашей страны», – отметил Виталий Рахманов.

По его мнению, принятие таких правил незначительно повлияет на оперативность отключения интернета. «Задержки в любом случае неизбежны, потому что даже введение ограничений операторами происходит с определённой задержкой. Это связано с технологическими процессами. Здесь мы ничего не сделаем», – разъяснил он.

Виталий Рахманов также подчеркнул, что правительство региона поддерживает инициативу, а также направило ряд предложений на федеральный уровень. «Вопрос введения единых правил – это хорошая история», – заключил собеседник ПАИ.

Ранее сообщалось, что с середины июня начались сбои в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области. Губернатор региона Михаил Ведерников пояснил, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных в Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.