Александр Котов – о реорганизации больниц: Мы увидим конкретные изменения в лучшую сторону

15:10, 16 июля 2025, ПАИ

Уверенность в положительных изменениях после реорганизации районных больниц выразил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Это управленческое решение абсолютно правильное. Даже если не отталкиваться от юридических задач, то здравый смысл подсказывает, что нужно думать о том, как эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, которые у нас не такие богатые. Я имею в виду и финансовые ресурсы, и кадровые. Известная проблема – дефицит врачебных кадров и младшего медицинского персонала – тема злободневная, актуальная, она, безусловно, волнует людей», – сказал он.

По словам спикера облсобрания, тему реорганизации излишне политизировали, плавно перенеся в политическую плоскость и в некоторых случаях даже дезинформируя населения о якобы закрытии больниц. «Никто ничего не закрывает. Если взять пример Дедовичского района, то больница там как была, так и осталась, какие там были специалисты, такие и остались, оборудование, которое было, такое и осталось. Даже более того, за этот промежуток времени удалось дополнительное оборудование приобрести. Дедовичская больница будет точно так же работать, но уже в режиме филиала. Только возможностей у больницы и людей, которые будут пользоваться медуслугами, станет гораздо больше. На это и направлена реорганизация наших лечебных учреждений», – подчеркнул Александр Котов.

Он также добавил, что в рамках парламентского часа на сессии областного Собрания были озвучены все вопросы, которые возникли у депутатов. «Мы договорились, что будем в таком же режиме продолжать нашу работу, будем в тесном контакте с министерством здравоохранения, правительством. Мы все, и как депутаты в своих избирательных округах, и как законодательный орган, будем чётко за этим следить. У меня есть полная уверенность, что через определённый промежуток времени мы увидим конкретные результаты, изменения в лучшую сторону. Собственно, они уже есть там, где реорганизация пошла», – отметил гость программы.

Кроме того, в рамках парламентского часа положительными результатами поделились и главврачи. «Это и повышение зарплаты, что важно для медработников, и более доступной стала медпомощь. Когда проводили совместные встречи с населением, были озвучены проблемы, связанные с оказанием медпомощи. Оперативной была реакция со стороны министерства здравоохранения на эти обращения», – сказал Александр Котов.

Он также отметил необходимость отойти от политизации вопроса реорганизации и фокусирования на практических задачах. «Если есть конкретные обращения, жалобы от конкретных людей, которые в письменном виде поступают в министерство здравоохранения, к нам, в правительство, само лечебное учреждение или в соцсетях, нужно чётко на это реагировать. Адресная работа – только так. Причём с каждым конкретным случаем разбираться – наверняка это может быть не частное обращение, а системная проблема, и быстро на неё реагировать, исходя из тех возможностей, которые у нас есть. Таким образом можем быстрее работать, оперативнее реагировать и добиваться лучшего результата», – заключил Александр Котов.