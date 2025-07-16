Как добиться ста баллов на ЕГЭ по русскому языку, рассказала великолучанка

15:15, 16 июля 2025, ПАИ

Как добиться ста баллов на ЕГЭ по русскому языку, рассказала выпускница великолукского лицея № 11 Ася Якорева в интервью сотрудникам министерства образования Псковской области.

Сдать ЕГЭ по русскому языку на высокий балл Асе Якоревой помогли два хобби. Первое – это чтение книг, которое способствует развитию памяти, формированию богатой речи и способности обрабатывать текст. Второе – шахматы. Они развивают способность логически мыслить, анализировать информацию, запоминать, предвидеть последствия действий и целенаправленно двигаться к поставленной цели.

Кроме того, важно обладать такими качествами, как усердие и трудолюбие, чтобы успешно пройти экзамен.

Ранее стало известно, сколько псковских выпускников сдали один и два предмета ЕГЭ на 100 баллов. Вместе с этим в минобразования рассказали, как изменились средние баллы ЕГЭ в Псковской области.