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Общество

Часть Пскова временно останется без света 17 июля

Плановое отключение электричества пройдет в районе Шабаново и Полковая в Пскове 17 июля, сообщили ПАИ в городской администрации.

Фото: ПАИ

Электроэнергию отключат с 8:00 до 18:00 в 6-м переулке Шабаново и на улице Нововойсковой.

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом оборудования трансформаторных подстанций на прилежащей территории. Подробности можно узнать по телефону 8-800-220-02-20.

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Часть Пскова временно останется без света 17 июля

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