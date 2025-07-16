Часть Пскова временно останется без света 17 июля
Плановое отключение электричества пройдет в районе Шабаново и Полковая в Пскове 17 июля, сообщили ПАИ в городской администрации.
Электроэнергию отключат с 8:00 до 18:00 в 6-м переулке Шабаново и на улице Нововойсковой.
Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом оборудования трансформаторных подстанций на прилежащей территории. Подробности можно узнать по телефону 8-800-220-02-20.
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