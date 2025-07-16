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Общество

«Историческая лаборатория» стартует в Псковской области в рамках проекта «Создатели истории»

Масштабное мероприятие «Историческая лаборатория» пройдёт 26-27 июля на территории поселения Горожане в Новосокольническом районе. Оно станет апогеем проекта «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир Древней Руси», который реализует Псковская областная археологическая экспедиция при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Афиша: организаторы

Проект ориентирован на молодёжь и туристов, увлечённых историей. Его ключевая идея – погружение в процесс создания истории через интервью с учёными, статьи, видео и уникальный «археологический театр» на месте раскопок. Участники смогут не только услышать от профессиональных археологов о том, как историческое знание превращается из гипотезы в признанный факт, но и сами почувствовать себя исследователями. Для этого предусмотрены квесты и экскурсии на действующий археологический раскоп.

Выбор локации для «Исторической лаборатории» не случаен. Поселение Горожане – богатый торгово-ремесленный центр X-XI веков, расположенный на сухопутном отрезке легендарного пути «из варяг в греки». Псковские археологи исследуют его уже девятый сезон.

В эти два дня Горожане превратятся в настоящую живую лабораторию, куда съедутся археологи, историки, реконструкторы, волонтёры и мастера древних ремёсел.

Гостей ждут:

  • действующий археологический раскоп: возможность увидеть работу учёных в реальном времени и задать им вопросы;
  • лекторий с известными специалистами: выступления ведущих исследователей Древней Руси и эпохи викингов;
  • ремесленные мастерские: демонстрация и обучение древним технологиям;
  • лагерь реконструкторов: погружение в атмосферу Средневековья;
  • детская площадка: мини-раскоп, лучный тир, средневековые игры, бои на спортивных мечах;
  • ярмарка народных мастеров и фотозоны;
  • арт-объекты: копии уникальных находок с раскопок, которые станут новыми точками притяжения для туристов в Псковской области.

Добавим, «Историческая лаборатория» в Горожанах – уникальный шанс для всех желающих прикоснуться к процессу рождения исторического знания, пообщаться с его создателями и стать частью увлекательного путешествия в эпоху Древней Руси.

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