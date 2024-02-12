Острович отправится в колонию строгого режима за кражу бензопилы и велосипеда

17:56, 12 февраля 2024, ПАИ

Житель Острова, укравший велосипед и бензопилу, отправится в колонию строгого режима. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Осенью 2023 года неоднократно судимый местный житель, находясь у одного из частных домов Острова, подошёл к придомовому сараю с целью совершить из него кражу. Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, снял с входной двери навесной замок и проник внутрь сарая.

Оттуда он украл цепную бензиновую пилу стоимостью 8 820 рублей и спортивный скоростной велосипед стоимостью 7 750 рублей. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся с места преступления.

Островский городской суд признал мужчину виновным по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, иск потерпевшего о возмещении вреда удовлетворён в полном объёме.