Мультфильм «Пушкин и… Михайловское» планируют показать в Пскове в третий раз

21:40, 12 февраля 2024, ПАИ

Показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра, возможно, состоится и в третий раз, сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

«Я не исключаю возможность, что состоится и третий показ. Будем надеяться. Думаю, что аудитория найдётся для следующих показов. И с создателями мультфильма мы проговаривали такой вариант, что, по крайней мере в течение пушкинского года, надо будет его несколько раз повторить. Ну и конечно, оркестр тоже с готовностью на это предложение откликается», – сказала она.

По словам Марины Николаевой, премьера мультфильма прошла прекрасно. «Была огромная толпа народу. Судя по отзывам, по фоторепортажам, по социальным сетям, у людей много эмоций», – отметила она.

Дополнительный показ мультфильма запустили потому, что многие не успели или не смогли на него попасть, подчеркнула директор филармонии. «В день показа у нас в кассе уже не было билетов совсем, а люди продолжали интересоваться, спрашивать, хотели попасть. Мы уже были вынуждены сделать дополнительный показ. Не то чтобы вынуждены – мы очень рады, что такой интерес и что мы можем ещё раз этот прекрасный проект повторить. Он действительно для любого возраста. И дети были в восторге, и в взрослые. Причём не только симфонический оркестр делает мероприятие взрослым, но и сам мультфильм позволяет взрослой аудитории найти свои смыслы, там очень много слоёв. Пушкин не только с персонажами-животными взаимодействует, но также встречается с персонажами своих произведений, с другими поэтами, такими как Байрон и Шекспир», – рассказала Марина Николаева.

Напомним, премьера мультфильма «Пушкин и… Михайловское» прошла в Пскове 10 февраля.

Дополнительный показ мультсериала состоится 18 февраля.