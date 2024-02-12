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Культура

18 февраля в Пскове состоится дополнительный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское»

18 февраля в Псковской областной филармонии состоится дополнительный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Премьерный показ 10 февраля прошёл с аншлагом и собрал множество положительных отзывов зрителей.

Мультсериал рассказывает о ссылке Александра Пушкина в Михайловское с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.

В показе принял участие народный артист России Сергей Мигицко, который читал стихотворения Пушкина. Кроме того, в филармонии открылась выставка эскизов к мультфильму художника и иллюстратора Игоря Шаймарданова.

Композитор Вячеслав Круглик специально для анимационного фильма переписал музыкальную партитуру и поделился подробностями этого.

Премьера в Пскове запустила эстафету показов мультсериала по всей России.

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