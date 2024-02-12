Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Россия увеличила экспорт рыбы на 12%

Россия экспортировала 2,2 млн тонн рыбы в прошлом году, что на 12 % больше, чем в 2022-м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росрыболовство.

Основная доля отгрузок за рубеж пришлась на мороженую рыбу – 76 %. За ней следуют рыбное филе и фарш (9 %), мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов (6 %), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные (5 %).

Главным экспортным видом рыбы стал минтай. На внешние рынки также идут сельдь, сардина, иваси и крабы.

Основными покупателями российской рыбной продукции в 2023 году был Китай – 1,21 млн тонн (в два раза больше, чем в 2022 году), Южная Корея – 617 тысяч тонн (на треть меньше), Нидерланды – 138 тысяч тонн (на 4 % больше), Белоруссия – 75,5 тысячи тонн (на 3 % меньше), Япония – 33 тысячи тонн (на 43 % меньше), Казахстан – 26 тысяч тонн (на 11 % больше).

Ранее сообщалось, что 23 и 24 февраля на озере Зверино в Пустошкинском районе состоится чемпионат Псковской области по ловле рыбы.

Отмечалось, что псковичи рассказали о развитии аквакультуры и экотуризма в регионе на международной выставке-форуме «Россия».

Напомним также, что в Псковском области растёт дефицит снетка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 февраля 2024

Какие места в Псковской области больше всего любят посещать бизнес-туристы, рассказала эксперт
12 февраля 2024

Эксперт спрогнозировала увеличение турпотока в Псковскую область
12 февраля 2024

Евгения Смирнова: Псковская область полностью готова к организации мероприятий уровня Росконгресса
12 февраля 2024

Об особенностях организации бизнес-мероприятий в Пскове рассказала эксперт
12 февраля 2024

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 17 февраля
12 февраля 2024

Спортивный комментатор стал гостем нового выпуска передачи «Кофемолка»
09 февраля 2024

Дмитрий Алемасов рассказал о трендах рынка сельской ипотеки в Псковской области
09 февраля 2024

В 2024 году аэропорт Пскова рассчитывает перевезти 200 тысяч пассажиров

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...