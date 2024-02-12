Россия увеличила экспорт рыбы на 12%

22:16, 12 февраля 2024, ПАИ

Россия экспортировала 2,2 млн тонн рыбы в прошлом году, что на 12 % больше, чем в 2022-м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росрыболовство.

Основная доля отгрузок за рубеж пришлась на мороженую рыбу – 76 %. За ней следуют рыбное филе и фарш (9 %), мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов (6 %), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные (5 %).

Главным экспортным видом рыбы стал минтай. На внешние рынки также идут сельдь, сардина, иваси и крабы.

Основными покупателями российской рыбной продукции в 2023 году был Китай – 1,21 млн тонн (в два раза больше, чем в 2022 году), Южная Корея – 617 тысяч тонн (на треть меньше), Нидерланды – 138 тысяч тонн (на 4 % больше), Белоруссия – 75,5 тысячи тонн (на 3 % меньше), Япония – 33 тысячи тонн (на 43 % меньше), Казахстан – 26 тысяч тонн (на 11 % больше).

Ранее сообщалось, что 23 и 24 февраля на озере Зверино в Пустошкинском районе состоится чемпионат Псковской области по ловле рыбы.

Отмечалось, что псковичи рассказали о развитии аквакультуры и экотуризма в регионе на международной выставке-форуме «Россия».

Напомним также, что в Псковском области растёт дефицит снетка.