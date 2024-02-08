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О развитии аквакультуры и экотуризма в регионе рассказали псковичи на выставке «Россия»

Делегация комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области выступила на международной выставке-форуме «Россия» в Москве на Дне экологии, который состоялся в рамках Форума национальных достижений, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

О развитии аквакультуры и экотуризма в регионе рассказали псковичи на выставке «Россия». Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Посетители стенда узнали об одном из предприятий аквакультуры Псковской области, расположенных в окрестностях деревни Гаврильцево Пустошкинского района. Эта центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб имеет многолетний опыт работы и единственная в регионе специализируется на искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов. Здесь круглогодично выращивается молодь ценных видов рыб.

Кроме того, в 2022 году недалеко от предприятия открылся Центр загородного отдыха «Островитое», который стал одним из победителей конкурсного отбора в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Центр способствует развитию эко-туризма в регионе: организовывает прогулки по эко-тропе, водные забавы в пиратском стиле с выходом в озеро на лодках и катамаранах, уникальные авторские экскурсии по рыбоводческому хозяйству и пляжный отдых.

В пресс-службе также отметили, что на данный момент в рамках президентского нацпроекта «Экология» в Псковской области реализуются два федеральных проекта. В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» будут расчищены Чудское озеро и река Пскова. В рамках проекта «Сохранение лесов» закупается противопожарное оборудование, проводятся мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению.

Ранее сообщалось, что после расчистки река Пскова станет быстрее и полноводнее. Кроме того, отмечалось, что в Псковской области планируют расчистить ещё семь водоёмов.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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