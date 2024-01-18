В Псковской области растёт дефицит снетка

12:00, 18 января 2024, ПАИ

О рыбопроизводстве в Псковской области рассказал председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Всего за 2023 год в Псковско-Чудском озере было добыто 2 800 тонн рыбы, отметил Виктор Мусатов. «Если сравнивать с другими внутренними водными объектами в Российской Федерации, это один из самых крупных объёмов», – подчеркнул он.

При этом, по его словам, в регионе в 2024 году будут добывать судака, окуня, леща и плотву. «Что касается снетка и ряпушки – их запасы у нас минимальны и их, наверное, для серьёзного промышленного улова не предусматривают. <...> На самом деле промысел за два десятилетия у нас сложился под совершенно другие виды – у нас орудия лова, возможности переработки, возможность работы с торговыми сетями другие. И даже если сейчас гипотетически короткоживущий вид по типу снетка выстрелит, вопросы следующие: «Мы готовы коробку сушёного снетка каждый день покупать?» У нас уже совершенно другой промысел, но он не стал хуже», – заключил председатель профильного комитета.

Ранее на круглом столе в медиацентре ПАИ эксперт отмечал, что уменьшение количества снетка в Псковско-Чудском озере не связано с переловом или браконьерством.